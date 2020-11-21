السعودية اليوم / إصابة عدة أشخاص بحادث إطلاق نار في مركز تجاري بولاية ويسكونسن الأمريكية



واشنطن 05 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 20 نوفمبر 2020 م واس

أصيب عدة أشخاص اليوم بحادث إطلاق نار وقع في أحد المراكز التجارية بمدينة أواتوسا بولاية ويسكونسن الأمريكية.

وقال عمدة مدينة أواتوسا دينيس ماكبرايد "إن الجاني ما يزال طليقا حتى هذا الوقت بينما يواصل العشرات من قوات الشرطة عملية البحث وتمشيط المنطقة".

ووقع الحادث في المركز التجاري الذي يشهد في العادة ازدحاما بمثل هذا الوقت من كل عام وهو الأسبوع الذي يسبق موسم العطلات.

وأعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي في مدينة مولووكي أن عملاء المكتب يقومون حاليا بدعم القوات المحلية للمساعدة في حفظ الأمن وتطبيق القانون عقب حادث إطلاق النار في المركز التجاري.

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