السعودية اليوم / مصر تسجل 13 وفاة و363 إصابة جديدة بفيروس كورونا



القاهرة 05 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 20 نوفمبر 2020 م واس

كشفت وزارة الصحة المصرية اليوم عن ارتفاع معدل الإصابات بفيروس

وأفاد المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور خالد مجاهد بخروج 121 متعافيًا من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 101685 حالة حتى اليوم.

وذكر الدكتور خالد مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم ، هو 112318 حالة من ضمنهم 101685 حالة تم شفاؤها، و 6521 حالة وفاة.

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02:36ت م

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القاهرة 05 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 20 نوفمبر 2020 م واسكشفت وزارة الصحة المصرية اليوم عن ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد ليصل إلى 363 إصابة جديدة ووفاة 13 حالة.وأفاد المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور خالد مجاهد بخروج 121 متعافيًا من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 101685 حالة حتى اليوم.وذكر الدكتور خالد مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم ، هو 112318 حالة من ضمنهم 101685 حالة تم شفاؤها، و 6521 حالة وفاة.// انتهى //02:36ت م0167

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