رياضي / "النجم الباهر" يحقق جائزة نادي سباقات الخيل التقديرية



الرياض 05 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 20 نوفمبر 2020 م واس

حقق الجواد " النجم الباهر" اليوم الجمعة، جائزة نادي سباقات الخيل التقديرية المقامة بميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية ، وقدرها 125 ألف ريال، وذلك ضِمن الحفل الـ29 لهذا الموسم، للشوط الثامن المخصص لخيل الإنتاج حصن وأفراس عمر ثلاث سنوات وما فوق، لمسافة 1600متر، بزمن " دقيقة و39 ثانية و25 جزءًا من الثانية".

وتعود ملكية "النجم الباهر" لإسطبل سلطان بن فيحان بن فيصل المنديل ، وتدريب سلمان المنديل، وقيادة الخيال "اليكسيس مورينو"، وشهد الشوط الثامن تنافسًا قوياً منذ بدايته وحتى نهايته، واستطاع الجواد حسمه في الأمتار الأخيرة بفارق ثلاثة أطوال عن صاحب المركز الثاني.

وسلم جائزة النادي التقديرية أمين هيئة الفروسية عادل المزروع لأصحاب المركز الأول ،إذ تبلغ مجموع جوائز نادي سباقات الخيل لحفليه ( الـ 29 والـ30 ) مليوناً و 870 ألف ريال مُخصصة لـ21 شوطاً وتقام على مدى يومي الخميس والجمعة.

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