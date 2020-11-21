الرياض.. بوصلة العالم

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جدة - خالد شويل - برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ونحو النطاق SA وبتوقيت الرياض، تستضيف المملكة العربية السعودية اليوم (السبت) أعمال الدورة الخامسة عشرة لاجتماعات قمة قادة مجموعة العشرين بشكل افتراضي وذلك في ضوء الأوضاع العالمية المرتبطة بجائحة كورونا المستجد (كوفيد - 19).
وتتطلع المملكة من خلال رئاستها للقمة التي تضم دول مجموعة العشرين ثلثي سكان العالم، وتضم 85 % من حجم الاقتصاد العالمي، و75 % من التجارة العالمية، إلى تعزيز التعاون مع شركائها من الدول الأعضاء لتحقيق أهداف المجموعة، وإيجاد توافق دولي حول القضايا الاقتصادية المطروحة في جدول الأعمال بهدف تحقيق استقرار الاقتصاد العالمي وازدهاره، كما ستسهم استضافة القمة في طرح القضايا التي تهم منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وسيتناول جدول أعمال قمة مجموعة العشرين الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي عدداً من القضايا المالية والاقتصادية والاجتماعية، من بينها الطاقة والبيئة والمناخ والاقتصاد الرقمي والتجارة والزراعة والرعاية الصحية والتعليم والعمل.
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