شكرا لمتابعة خبر عن الأمطار تغسل شوارع المدينة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى): وثقت عدة صور تساقط الأمطار الغزيرة في شوارع المدينة المنورة. وثقت عدة صور تساقط الأمطار الغزيرة في شوارع المدينة المنورة. وكانت الهيئة العامة للأرصاد توقعت هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق: مكة المكرمة، المدينة المنورة، الحدود الشمالية، تبوك، حائل الجوف، المنطقة الشرقية، القصيم.

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