شكرا لمتابعة خبر عن مشاعل الجلعود ترد على اتهامها بالإساءة لحائل وتشويه سمعة أهلها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى):

ردت الناشطة السياحية مشاعل الجلعود على اتهامها بالإساءة لحائل وتشويه سمعة أهلها، بعد تصريحها الأخير بأن : " حائل لا تصلح للسياحة " .

وكان الناشط الاجتماعي مشعل الزاهد، قد وجه عدة تهم للجلعود بقوله: " وصفك للمنطقة بأنها السيئة من ضمن مناطق المملكة والإساءة لها، تحريضك على ضرب سياحتها وتنميتها في الوقت التي تدعم الدولة السياحة الداخلية وتضح مبالغ هائله لجذب السيّاح، تشويه سمعة الأهالي وتهديدهم بالسجن، قضايا كثيرة لن تمر مرور الكرام وستُحاسبين " .

واكتفت الجلعود في ردها على الزاهد، بتوجيه سؤال لفارس السلامة، وهو مهتم بالإستثمار والتطوير السياحي، وعضو مجلس إدارة غرفة حائل، قائلة له: " نوجه السؤال للأستاذ الفاضل فارس عن السياحة في حائل ".

وأكدت الجلعود أنها مواطنة سعودية تدعم السياحة الداخلية في المملكة لم تخالف الذوق العام، وزارت أكثر من منطقة متساءلة: " أين الخلل " .

يذكر أن الجلعود تعرضت للبصق من أحد الأشخاص في حائل، وخرجت بعد تعرضها لهذا الموقف، لتصف حائل بأنها " لا تنفع سياحيًا " .