شكرا لمتابعة خبر عن طارق الحبيب: عمليات التجميل نعمة ربانية إذا أتت في محلها "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

قال البروفيسور واستشاري الطب النفسي طارق الحبيب أن عمليات التجميل "نعمة ربانية إذا أتت في محلها"، وتنقذ النفس البشرية من كثير من الأمراض النفسية.

وطالب الحبيب هيئة كبار العلماء أن تحرر مسألة الخضوع لعملية تجميل دون أن يكون هناك عيب تشويهي.

وأوضح ‏ الحبيب أن عملية التجميل يجب أن يخضع الشخص قبلها لعملية تقييم نفسي حتى نتأكد أن اللجوء إليها ليس بسبب خلل نفسي داخلي، مضيفا أن التفكير الأكثر في عمليات التجميل يحدث لدى الشخص في مرحلة المراهقة وفترة أزمة منتصف العمر

‏وأكد استشاري الطب النفسي بعض الناس يلجأون إلى عمليات التجميل بسبب نقص الثقة في أنفسهم.