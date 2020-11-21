جالكسي نوت 20 ألترا يتصدر قائمة أكثر هواتف الجيل الخامس مبيعًا الفترة الماضية

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تتصدر سامسونج ونظيرتها هواوي مبيعات هواتف الجيل الخامس حول العالم منذ بداية ظهورها، وبينما تحافظ الشركة الكورية على صدارتها للمبيعات فإن الشركة الصينية تحاول جاهدة تخطيها في المبيعات الكلية أو في بعض الهواتف. لكن على ما يبدو أن نسخة الجيل الخامس من جالكسي نوت 20 ألترا تتصدر مبيعات الهواتف بالجيل الخامس الفترة الماضية وفقًا لتقرير Counter Point Research.

وأشار تقرير Counter Point Research أن هاتف نوت 20 ألترا أصبح أكثر هواتف الجيل الخامس مبيعًا في سبتمبر الماضي، متخطيًا بذلك هاتف هواوي P40 برو الذي سبق واحتل الصدارة في أغسطس.

وجاءت قائمة أعلى هواتف جيل الاتصالات الخامس مبيعًا بوجود 3 هواتف من سامسونج، بجانب 3 لهواوي ونسخة رابعة لهونر، كما حصلت أوبو على مكانين، فيما حصلت فيفو على مكان واحد في قائمة العشر الأوائل، ولم تظهر شاومي هناك على غير العادة رغم تحولها لثالث أكبر مصنعين الأجهزة الذكية حول العالم.

قائمة أكثر هواتف الجيل الخامس مبيعًا بحلول سبتمبر:

سامسونج جالكسي نوت 20 ألترا

هواوي P40 Pro

هواوي نوفا 7

سامسونج جالكسي S20 بلس

هواوي P40

فيفو Y70s

أوبو Reno 4

جالكسي نوت 20

هونر 30s

أوبو A72

وسيطرت الصين على معظم مبيعات تلك الهواتف بواقع 60%، وهو ما ساهم باحتلال 7 من شركات صينية لقائمة أكثر 10 هواتف مبيعًا.

Source tech-wd

