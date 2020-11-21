باي بال تطلق خدمة لجمع التبرعات لمنافسة GoFundMe

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أعلنت خدمة الدفع الإلكتروني العالمية باي بال عن إطلاق خدمة جديدة لجمع التبرعات تدعى Generosity Network تسمح للمستخدمين استضافة حملات جمع التبرعات.

تقدم الخدمة صفحة هبوط يمكن توجيه المتبرعين إليها وتعالج المدفوعات عبر المنصة نفسها، ولو دفعت ببطاقات الائتمان فإنها لا تفرض أية رسوم للمعاملات حالياً.

تسعى باي بال بخدمتها الجديدة منافسة منصة GoFundMe لجمع التمويل والتبرعات. لكنها وضعت قيود معينة مثل مدة الحملة لا تزيد عن 30 يوم، والحد الأقصى للتبرعات التي يمكن جمعها هو 20 ألف دولار. كما يمكن استخدام الخدمة من قبل الأفراد والشركات وحتى المنظمات.

يذكر أن باي بال كان لديها خدمة Money Pools لاستخدامها بين الأصدقاء والأقارب تسمح للأشخاص بجمع التبرعات. لكن الخدمة الجديدة موجهة للاستخدام على نطاق واسع وعالمي، حيث يمكنك عرض تفاصيل استخدامك للأموال في صفحة الحملة.

الخدمة متاحة الآن للاستخدام في بدء حملات جديدة أو للتبرع من خلالها للمستخدمين في الولايات المتحدة فقط. Source tech-wd





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