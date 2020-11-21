مايكروسوفت Teams تدعم مكالمات الفيديو المجانية طوال اليوم عبر الويب

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رفعت شركة مايكروسوفت من مستوى المنافسة بينها وبين خدمة زووم حيث أتاحت لمستخدميها على خدمة Teams إمكانية إجراء مكالمات الفيديو مجاناً على الويب طوال اليوم بدون أي قيود زمنية.

لا تحتاج لحساب مايكروسوفت أو حتى تطبيق Teams للانضمام إلى المكالمة، حيث أنها متاحة بشكل مجاني من خلال المتصفح فقط. وتدعم حتى 300 شخص في المكالمة الواحدة.

كما تدعم خدمة مايكروسوفت Teams حتى 49 شخص من الأصدقاء والأقارب لوضعهم في بيئة افتراضية بجانب بعضهم البعض في وضعية Together Mode.

لبدء مكالمة فيديو ادخل إلى الموقع المخصص للخدمة ثم سجّل دخول بحساب مايكروسوفت وبعد إنشاء المكالمة تحصل على رابطها يمكنك مشاركته مع من تود أن يدخل للمحادثة.

وكانت زووم مؤخراً قد أعلنت عن عرض لفترة محدودة بعطلات عيد الشكر حيث أزالت قيودها الزمنية على المكالمات، لكنها في العادة تقيد مكالمتك المجانية بمدة 40 دقيقة فقط، وهذا شيء متبع لدى عدة خدمات منافسة مثل Webex من سيسكو بمدة 50 دقيقة وسابقاً Meet من جوجل لمدة 60 دقيقة، والآن هي متاحة بلا قيود حتى نهاية شهر مارس 2021.

من المؤسف أن مايكروسوفت لم تتمكن من إعادة خدمة سكايب إلى مشهد المنافسة، وهي ذات الخبرة الطويلة والشعبية العالية لتطبيقها، لكن اليوم معظم الناس لم تعد تتذكر سكايب، والمستخدمين الجدد لا يعرفوه حتى.

Source tech-wd

