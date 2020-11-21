تحذير.. كوب من القهوة يوميًّا خلال الحمل يزيد خطر وفاة الجنين

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قالت دراسة بريطانية حديثة: إن تناول كوب واحد من القهوة يوميًّا في أثناء الحمل قد يزيد من خطر وفاة الجنين، أو ولادة جنين ميت.

وحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فقد بحثت الدراسة التي أُجريت على أكثر من 1000 امرأة حامل، في تأثير تناول الكافيين يوميًّا على الأجنة.

ووجدت الدراسة أن تناول 100 مليجرام من الكافيين يوميًّا في أثناء الحمل- أي ما يعادل أقل من كوب واحد من القهوة- يزيد خطر ولادة جنين ميت بنسبة 27%، حيث توفيت أجنّة 290 سيدة من المشاركات في الدراسة.

يأتي ذلك رغم تأكيد هيئة الخدمات الوطنية الصحية في بريطانيا والكثير من المنظمات الأخرى، أن استهلاك 200 ملجم أو أقل في اليوم من القهوة لا ينبغي أن يشكّل أي خطر كبير فيما يرتبط بالإجهاض أو نمو الطفل في أثناء وجوده في الرحم.

ويعتقد فريق الدراسة الحديثة أن الكافيين يضيّق الأوعية الدموية في المشيمة، مما يقلل من وصول الأكسجين إلى الجنين، ويمكن أن يؤدي إلى عدم انتظام ضربات قلبه.

وقال البروفسور ألكسندر هيزيل، المؤلف الرئيسي للدراسة ومدير مركز “تومي لأبحاث صحة الأم والجنين” في جامعة مانشستر: “لقد وجدت دراستنا أنه حتى كمية صغيرة نسبيًّا من الكافيين يوميًّا مرتبطة بخطر ولادة أجنة ميتة”.

ولفت هيزيل إلى أن تناول مشروبات الطاقة أكثر ضررًا على صحة المرأة الحامل والجنين من تناول القهوة، حيث يحتوي مشروب الطاقة على 103.9 مليجرام من الكافيين، لكنه أشار إلى أنهم لم يتطرقوا إلى تأثير الشاي على الأمر ذاته.

وبينما تقلل غالبية النساء من تناول الكافيين خلال الحمل، وجدت الدراسة أن واحدة من كل 40 امرأة تستهلكه بشكل أكبر من المعتاد.

كانت دراسة سابقة أُجريت في عام 2018 قد ذكرت أن النساء الحوامل اللائي يستهلكن الكافيين، سواء في القهوة أو الشاي، يلدن أطفالًا أصغر حجمًا، مقارنةً بنساء يمتنعن عن تناول هذه المادة المنبهة خلال شهور الحمل.

Source almowaten

