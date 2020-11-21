“الصحة” توضح عوامل ومضاعفات الإصابة بتضخم البروستاتا.. ومتى يجب زيارة الطبيب

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أوضحت وزارة الصحة، عوامل الإصابة بتضخم البروستاتا عند الرجال والمُضاعفات الخطيرة له، ومتى يجب على المُصاب به مراجعة الطبيب.

وبيّنت الوزارة، أن تضخم البروستاتا يصاب به 50% من الرجال عند سن الستين، وهو عبارة عن حالة طبية شائعة تظهر مع تقدم الرجل في العمر وتنتج من تضخم غدة البروستاتا، مشيرةً إلى أن أسباب الإصابة به غير معروفة وقد تكون نتيجة التغيرات الهرمونية عند التقدم بالعمر.

وأشارت إلى أن عوامل الخطر تتضمن التقدم بالعمر والتاريخ العائلي والإصابة بداء السكري أو مرض القلب والسمنة، مبينةً أن مضاعفات تضخم البروستاتا تشمل التهابات المسالك البولية المتكررة واحتباس البول الحاد وحصوات المثانة، ونزول الـدم مع البول والقصور الكلوي وتلف المثانة.

ونصحت بزيارة الطبيب عند عدم القدرة الكاملة على التبول والحاجة المؤلمة والمتكررة للتبول، والشعور برعشة وارتفاع في درجة حرارة الجسم، ونزول دَم مع التبول وانزعاج شديد أو ألم أسفل البطن، لافتةً إلى أن العلاج يعتمد على شدة الأعراض.

Source akhbaar24.argaam

