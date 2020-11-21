حالة الطقس المتوقعة ليوم السبت في المملكة

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بمشيئة الله تعالى هطول امطار رعدية على مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة، حائل، القصيم، الحدود الشمالية تمتد إلى شمال المنطقة الشرقية حيث يتوقع ان تصل إلى غزيرة على سواحل منطقة مكة المكرمة. في حين يستمر نشاط الرياح الجنوبية النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على وسط وشمال شرق المملكة. كما لا يستبعد تكون الضباب على شمال المملكة خلال الصباح الباكر.





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