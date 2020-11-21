شكرا لقرائتكم خبر عن تأمين إلزامي على السياح والمسافرين ضد الأخطار خلال الرحلات والان نبدء بالتفاصيل

ألزمت وزارة السياحة، ضمن لائحة منظمي الرحلات الجديدة، المنظمين بأن يغطوا السياح، والمسافرين بوثيقة تأمين سارية المفعول طيلة مدة الرخصة، ولمدة شهر بعد انقضائها ضد جميع الأخطار والأضرار التي قد تنجم عن الرحلة.

أنظمة وتعليمات

وأكدت الوزارة على ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات المطبقة لدى الجهات المختصة بشأن النقل البري، أو الجوي، أو البحري أثناء قيامه بتنفيذ البرامج والرحلات السياحية. فيما منعت تنظيم رحلات أو برامج سياحية لزيارة المناطق العسكرية، أو الحدودية، أو الجمركية، أو الخاصة دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المختصة، متضمنا تعليمات التصوير في تلك المواقع.

متسوق خفي

وعرفت اللائحة، منظم الرحلات بأنه المرخص له بتنظيم برامج سياحية، وبيعها، وتسويقها داخل المملكة، أو خارجها مقابل مبالغ محددة. وخصصت متسوقا خفيا لمراقبة أداء المنظمين يتولى، سريا، قياس مستوى الخدمات. واشتملت قائمة الخدمات التي يقدمها منظمو الرحلات على النقل، وتأجير السيارات، والإقامة والإيواء، والإعاشة، والترفيه، وإدارة الوجهات السياحية، وأعمال الوساطة لدى شركات التأمين وزيارة الفعاليات والمؤتمرات.

حسن التعامل

واشترطت اللائحة أن يكون منظم الرحلة سعودي الجنسية، ذكرا أو أنثى، أو مستثمرا أجنبيا حاصلا على ترخيص سار، وسمحت لهم بفتح مكتب داخل مباني الجهات العامة أو الخاصة، كالمستشفيات، والشركات، والدوائر الحكومية، والمطارات، والفنادق، والمجمعات السكنية شريطة مراعاة ضوابط عدة، منها وضع الرخصة في مكان بارز مع قائمة أسعار الخدمات وفئاتها، باللغتين العربية والإنجليزية مع التقيد بتعليمات الجهات المختصة بشأن النواحي الأمنية، وحسن التعامل واختيار اسم مناسب لممارسة نشاط تنظيم الرحلات من شأنه عدم تضليل السياح.

خدمات بديلة

وبينت الوزارة أنه على المنظمين تقديم خدمات بديلة معادلة لأي تغيير في مواصفات الخدمة المتفق عليها، شريطة موافقة العميل، وإعادة المبالغ المدفوعة حال عدم الموافقة، وعدم تقديم معلومات خاطئة، أو مضللة بشأن أسعار، أو محتوى الخدمات.. وعدم توزيع، أي مطبوعة، أو مادة إعلامية، أو صور تتصل بالدعاية للسياحة إلا بعد التأكد من صحة معلوماتها.

فن التعامل

وألزمت اللائحة العاملين مع المنظمين الرد على المتصلين باللغة العربية، وفي حال كون العميل لا يتحدث العربية يتم التحدث معه بالإنجليزية، وعدم استلام أي مبالغ من العميل أثناء عملية التسويق، كتأمين لحضوره العرض التسويقي، على أن تتوافر في العاملين شروط الحد الأدنى من التعليم (الشهادة الثانوية، أو الدبلوم) وألا يكون قد سبق الحكم على أحدهم بعقوبة مخلة بالشرف والأمانة، وإجادة مهارات وفن التعامل، واللباقة في الاستقبال والمعاملة الحسنة للعملاء والهندام الحسن.

رصد المخالفات

ومنحت اللائحة، الوزارة الحق بالاستعانة بأي جهة فنية لأعمال الرقابة ويلتزم المفتش بالإفصاح قبل القيام بمهمته عن أي علاقة له، سواء قرابة، أو مصلحة بالمرخص له، ويحق للمفتش استخدام الوسائل التقنية، كالأجهزة الذكية، لرصد المخالفة.

تجديد الرخصة

وأضافت اللائحة إنه يتعين على المرخص له التقدم بطلب تجديد الرخصة عن طريق النظام الإلكتروني قبل (30) ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مدة الرخصة، لاستيفاء الشروط المحددة في المادة (الرابعة) من اللائحة وأدلة الإجراءات. وفي حال انتهاء المهلة المحددة بالفقرة (1) من هذه المادة دون تقديم المرخص له طلب تجديد الترخيص، تقوم الإدارة المختصة بضبط مخالفة عدم تجديد الرخصة وفق ما تحدده أدلة الإجراءات. ويبدأ احتساب تاريخ الترخيص في حال التجديد اعتبارا من تاريخ نهاية الرخصة السابقة.