شكرا لقرائتكم خبر عن 5 آلاف طن تمور لـ 3.7 مليون يمني والان نبدء بالتفاصيل

وقّع مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للعمليات والبرامج م. أحمد البيز، عبر الاتصال المرئي، أمس، اتفاقية تعاون مشتركة لتنفيذ مشروع توزيع 5,000 طن من التمور في 12 محافظة يمنية.

وسيتم بموجب الاتفاقية توزيع التمور في محافظات: أبين، والحديدة، وعمران، والبيضاء، والضالع، ومأرب، وشبوة، وتعز، والمهرة، وسقطرى، وحضرموت، وعدن، يستفيد منها 3 ملايين و750 ألف شخص. ويأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز فيما يتصل بالأمن الغذائي في اليمن والدول ذات الاحتياج.