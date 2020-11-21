شكرا لقرائتكم خبر عن 5 آلاف طن تمور لـ 3.7 مليون يمني والان نبدء بالتفاصيل
وسيتم بموجب الاتفاقية توزيع التمور في محافظات: أبين، والحديدة، وعمران، والبيضاء، والضالع، ومأرب، وشبوة، وتعز، والمهرة، وسقطرى، وحضرموت، وعدن، يستفيد منها 3 ملايين و750 ألف شخص. ويأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز فيما يتصل بالأمن الغذائي في اليمن والدول ذات الاحتياج.
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