شكرا لقرائتكم خبر عن «الجبير»: المملكة لا تقبل إملاءات من أحد والان نبدء بالتفاصيل

أكد ‏وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل الجبير، أن المملكة لا تقبل إملاءات من أحد.

وقال في مقابلة مع قناة "BBC": "لا نسمح لأحد أن ينظر أو يملى علينا ما يجب فعله، وما لا يجب فعله".