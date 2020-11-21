شكرا لقرائتكم خبر عن «الجبير»: المملكة لا تقبل إملاءات من أحد والان نبدء بالتفاصيل
أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل الجبير، أن المملكة لا تقبل إملاءات من أحد.
وقال في مقابلة مع قناة "BBC": "لا نسمح لأحد أن ينظر أو يملى علينا ما يجب فعله، وما لا يجب فعله".
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