شكرا لقرائتكم خبر عن 99 طن أغذية لمتضرري فيضانات إقليم السند والان نبدء بالتفاصيل

قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مساعدات غذائية للمتضررين من الفيضانات في إقليم السند في جمهورية باكستان الإسلامية. وجرى أمس الأول، توزيع 99 طنًا و617 كيلوغراما من السلال الغذائية، منها 26 طنا و750 كيلوغراما في قرية جاتهي، و53 طنا و928 كيلوغراما في قرية متهي، و18 طنا و939 كيلوغراما في قرية جوهي، استفاد من إجمالي التوزيع 5,550 فردا. ويأتي ذلك في إطار المساعدات السعودية المقدمة للدول والشعوب الشقيقة والصديقة في مختلف الأزمات والمحن.

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