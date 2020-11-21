شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يبحث أعمال قمة «G20» مع رئيس البرازيل والان نبدء بالتفاصيل

بحث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مع الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها. وجرى، خلال اتصال هاتفي أجراه سموه بالرئيس البرازيلي، أمس، بحث تنسيق الجهود المبذولة ضمن أعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين التي تستضيفها المملكة اليوم.

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