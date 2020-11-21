شكرا لقرائتكم خبر عن التعافي من «كورونا» يتخطى الإصابات بـ 162 حالة والان نبدء بالتفاصيل

سجلت وزارة الصحة، أمس، 448 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد ، خلال 24 ساعة، ليصل عدد المتعافين إلى 342404 حالات.

وبينت الوزارة، أنه جرى تسجيل 286 إصابة جديدة، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 354813 حالة، من بينها 6664 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منهم 793 حالة حرجة، فيما بلغ عدد الوفيات 5745 حالة، بإضافة 16 وفاة جديدة، لافتة النظر إلى إجراء 57434 فحصاً مخبرياً جديداً.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون؛ للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت «الصحة» التوصية لكل مَنْ لديه أعراض بالتوجه لعيادات «تطمن»، التي هيأتها لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا، أو مراكز «تأكد» التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق «صحتي»، أو الاتصال برقم مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، حيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية من خلال تطبيق «واتس آب» عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.