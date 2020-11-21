شكرا لقرائتكم خبر عن مساعدات إيوائية لـ6 آلاف سوداني والان نبدء بالتفاصيل
وجرى، أمس الأول، توزيع 350 خيمة، و210 بطانيات، و500 كرتون من التمور، و700 بساط، استفاد منها 6,360 فردًا في محلية المناقل التابعة لولاية الجزيرة. ويأتي ذلك في إطار مشروع إغاثة المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة.
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