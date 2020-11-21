شكرا لقرائتكم خبر عن مناقشة دعم الاقتصاد العالمي خلال الجائحة والان نبدء بالتفاصيل

عقد شيربات مجموعة العشرين ونواب المالية، أمس، اجتماعًا افتراضيًا، برئاسة الشيربا السعودي د. فهد المبارك، ومساعد وزير المالية عبدالعزيز الرشيد، تمهيدًا لاجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين، أمس؛ للتحضير لقمة قادة مجموعة العشرين في الرياض المنعقدة في 21 - 22 نوفمبر 2020م.

ويرأس اجتماع وزراء المالية، وزير المالية محمد الجدعان، وسيتم خلاله مناقشة المشهد الاقتصادي العالمي ومخاطر تراجعه والسياسات المحتملة للتصدي لذلك، كما سيركّز الاجتماع على المضي مستقبلًا لمواصلة دعم الانتعاش الاقتصادي العالمي لا سيما من خلال العمل الجماعي لتنفيذ خطة عمل مجموعة العشرين «دعم الاقتصادي العالمي أثناء جائحة كورونا».