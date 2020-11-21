شكرا لقرائتكم خبر عن مناقشة دعم الاقتصاد العالمي خلال الجائحة والان نبدء بالتفاصيل
ويرأس اجتماع وزراء المالية، وزير المالية محمد الجدعان، وسيتم خلاله مناقشة المشهد الاقتصادي العالمي ومخاطر تراجعه والسياسات المحتملة للتصدي لذلك، كما سيركّز الاجتماع على المضي مستقبلًا لمواصلة دعم الانتعاش الاقتصادي العالمي لا سيما من خلال العمل الجماعي لتنفيذ خطة عمل مجموعة العشرين «دعم الاقتصادي العالمي أثناء جائحة كورونا».
كانت هذه تفاصيل خبر مناقشة دعم الاقتصاد العالمي خلال الجائحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.