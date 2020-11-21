شكرا لقرائتكم خبر عن الحجرف: جهود سعودية اسثنائية والان نبدء بالتفاصيل

أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د. نايف الحجرف، برئاسة المملكة لقمة العشرين التي تنعقد افتراضيا برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله-. وثمن الأمين العام الجهود الكبيرة والاستثنائية التي بذلتها المملكة خلال فترة ترؤسها مجموعة العشرين، على الرغم من الظروف التي اجتاحت العالم أجمع، حيث أثبتت المملكة دورها القيادي والمحوري في التحضير وإدارة أعمال القمة والاجتماعات التي انعقدت على جميع المستويات، خلال فترة ترؤسها مجموعة العشرين، الأمر الذي سينعكس إيجابا على دعم وتعزيز التعاون الدولي في مواجهة الأزمات، والعمل على مستقبل أفضل للجميع، مؤكدا أن هذه الرئاسة المستحقة وهذا النجاح الكبير يمثلان علامة فارقة في مسيرة مجموعة العشرين، الأمر الذي يجعلنا جميعا في دول مجلس التعاون نشعر بالفخر والاعتزاز بقدرات وإمكانيات ونجاح المملكة في قيادة أعمال هذه القمة.

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