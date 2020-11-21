شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 11 مبنى مخالفا للاشتراطات بسكاكا والان نبدء بالتفاصيل
وأكد المتحدث الرسمي لإمارة منطقة الجوف عبدالعزيز الحموان، أنه سيتم إزالة دفعة أخرى، مشيرا إلى عدم تهاون اللجان في تطبيق الأنظمة والتعليمات على جميع المباني المخالفة للاشتراطات.
وأوضح أن اللجان الميدانية لمساكن العمال بمدينة سكاكا وجّهت في وقت سابق إنذارات نهائية لملاك 40 مبنى سكنيا لتصحيح أوضاعهم ومعالجة المخالفات التي تم رصدها بعد أن تم إعطاؤهم المهلة الكافية لتصحيح أوضاعهم، وتم وضع ملصقات بالإشعارات الموجهة للملاك على المباني المشار إليها بواسطة اللجان الميدانية التابعة للأمانة. وكانت اللجنة الرئيسية لمساكن العمال بإمارة منطقة الجوف قد باشرت أعمالها الميدانية منذ صدور التوجيهات الكريمة بذلك وقامت بإخلاء أكثر من 40 مبنى سكنيا كمرحلة أولى، وأحيلت بيانات هذه المباني إلى الأمانة لمعالجة وضعها ومدى نظاميتها، فتم تشكيل لجان ميدانية من الأمانة وقامت بإعداد التقارير اللازمة عن وضع هذه المباني وتحديد مخالفات أنظمة واشتراطات البناء.
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