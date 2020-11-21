شكرا لقرائتكم خبر عن مكافحة الضنك في 259 ألف وحدة سكنية بجدة والان نبدء بالتفاصيل

أسفرت أعمال الوقاية الصحية التي نفذتها أمانة محافظة جدة خلال الربع الثالث من عام 2020م، عن تنفيذ ترددات رش بالمبيدات بلغت 86.301 تردد ضمن أعمال مكافحة البعوض خارج المنازل في نطاق 19 بلدية فرعية، فيما سجلت أعمال المكافحة المنزلية والاستكشاف استجابة أكثر من 259 ألف وحدة سكنية لأعمال الرش التي كانت من أسباب انخفاض عدد حالات حمى الضنك.

وأوضح مدير عام صحة البيئة عوض القحطاني، أن أعمال المكافحة المنزلية خلال أزمة كورونا سجلت زيارة 273.880 مبنى وذلك للأسبوعين الدوليين «27 - 28» وتجاوزت نسبة الاستجابة منها الـ 75%، في حين رصدت الأمانة بؤراً إيجابية في 3539 وحدة، مشيراً إلى أن ترددات المكافحة خارج المنازل في المواقع المستهدفة شملت رش المباني تحت الإنشاء والحدائق والمشاتل والطفوحات وتجمعات المياه ومجاري السيول، إضافة لمصانع البلك ومحطات المعالجة والمساجد والمباني الإدارية، كما شملت الجهود ردم المستنقعات.

وأضاف القحطاني: إن أعمال مكافحة القوارض ومكافحة الذباب واستهداف بؤر التوالد والتعامل مع كثافة الطور البالغ في الأماكن العامة والمجمعات السكنية ورش جميع الحاويات بأجهزة الضغط العالي والرذاذ المحمولة والرشاشات اليدوية وفق برنامج أسبوعي بواقع مرتين لكل حي في نطاق 19 بلدية فرعية.

يذكر أن جهود صحة البيئة بأمانة جدة خلال الفترة الماضية شملت تكثيف أعمال التعقيم لفيروس كورونا المستجد «كوفد-19» عبر تطهير المواقع التي تشهد تردداً عالياً من السكان كالمرافق العامة والمباني المقرات الحكومية وأسواق النفع العام وسكن العمالة والمجمعات السكنية والمستشفى الميداني، إلى جانب التعامل مع البلاغات على مدار الساعة ومعالجتها وفق الإجراءات المعتمدة.