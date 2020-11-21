شكرا لقرائتكم خبر عن 300 ريال رسم تأشيرة الزيارة لـ 96 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

أقر مجلس الوزراء تعديل الفقرة «3» من جدول هيكل تأشيرات الزيارة والحج والمرور، بحسب ما نشرت جريدة «أم القرى» الرسمية. وأجرى المجلس وفقا للقرار التعديل على تأشيرة المرور للزيارة سواء برا أو بحرا أو جوا، بحيث تعطى لمدة 48 ساعة برسم 100 ريال، فيما بلغ رسم تأشيرة المرور للزيارة لمدة 96 ساعة 300 ريال.

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