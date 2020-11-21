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شكرا لقرائتكم حي الطريف التاريخي بالدرعية يحتضن الليلة التراثية المصاحبة لمجموعة العشرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
متابعات الخليج 365 - واس - الدرعية
احتضن حي الطريف التاريخي بالدرعية, الليلة التراثية المصاحبة لمجموعة العشرين, التي تأتي برئاسة المملكة لهذا العام 2020, بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي وسفراء الدول في المملكة, وإشراف هيئة تطوير بوابة الدرعية.
وشهد الحفل إطلاق الصورة الرئيسة لهذا العام التي عُرضت على جدران قصر سلوى التاريخي أحد أهم عناصر حي الطريف.
وتناولت الفعاليات عروضاً وفنوناً فلكلورية وجولات داخل حي الطريف للتعرف على الإرث الحقيقي للمملكة وامتدادها التاريخي على مدار مئات السنين ابتداء من الدرعية إبان عهد الدولة السعودية الأولى وحتى يومنا هذا.
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