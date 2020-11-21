البرازيل تسعى لجذب صندوق الثروة السيادية السعودي للاستثمار في سكك حديدية

2020-11-21

متابعات الخليج 365 - ترجمة : عمر رأفت

تسعى الحكومة البرازيلية إلى إقناع صندوق الثروة السيادية السعودي بالاستثمار في امتياز خط سكة حديد فيروغراو، من خلال اجتماعات مع ممثلي الصندوق.

وحسبما ذكر موقع بي إن أمريكانز، تخطط الحكومة البرازيلية لطرح عطاءات امتياز لمدة 69 عامًا في الربع الأول من عام 2021.

المشروع الأهم بالبرازيل:

ويعتبر أحد أكبر مشاريع البنية التحتية في البلاد، ويضم 933 كيلومترًا ممتدًّا واستثمارات تبلغ 8.4 مليار ريال (1.58 مليار دولار أمريكي).

وعقد وزير البنية التحتية تارسيسيو جوميز دي فريتاس اجتماعًا افتراضيًّا في البرازيل مع ممثلي الصناديق لمناقشة الأهمية الإستراتيجية التي يمكن أن يتمتع بها مشروع فيروغراو للشرق الأوسط.

وقال الوزير في بيان صحفي: “سنتمكن من نقل الحبوب من ولاية ماتو جروسو، وإنشاء ممر جديد للسكك الحديدية للصادرات”.

وكان الاجتماع هو الثاني بين مسؤولي الحكومة البرازيلية وممثلي الصناديق، وسيشهد الاجتماع القادم قيام الموظفين الفنيين من الطرفين بالنظر في تفاصيل المشروع.

وخلال زيارة الرئيس جايير بولسونارو إلى السعودية عام 2019 ، وكشف صندوق الثروة السيادية عن خطط لاستثمار ما يصل إلى 10 مليارات دولار في مشاريع البنية التحتية البرازيلية كجزء من إستراتيجية لتنويع محفظته.



