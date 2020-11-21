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شكرا لقرائتكم استحداث تأشيرة المرور للزيارة صلاحيتها 48 ساعة بـ100 ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
استحداث تأشيرة المرور للزيارة صلاحيتها 48 ساعة بـ100 ريال
مدة الإقامة بنفس ساعات الصلاحية
متابعات الخليج 365 - الرياض
نشرت الجريدة الرسمية- أم القرى- في عددها الصادر اليوم قرار مجلس الوزراء بشأن تعديل جدول هيكلة تأشيرات الزيارة والحج والمرور.
ووفقًا لقرار مجلس الوزراء فقد طرأ تعديل على الفقرة (3) من الجدول، حيث تم إضافة تأشيرة مرور باسم تأشيرة المرور للزيارة صلاحيتها 48 ساعة، سواء كانت برًّا أو بحرًا أو جوًّا.
ووفق التعديل الجديد ستكون رسوم التأشيرة 100 ريال، على أن تكون مدة الإقامة بنفس ساعات الصلاحية.
يذكر أن الجدول كان يتضمن تأشيرة مرور للزيارة صلاحيتها 96 ساعة مقابل 300 ريال.
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