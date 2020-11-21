شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار الخير تهطل على تيماء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - شهدت محافظة تيماء عصر اليوم (الجمعة) أمطارا ما بين المتوسطة والخفيفة، شملت المحافظة وضواحيها، وسالت على إثرها الشعاب والأودية، ومازالت السماء ملبدة بالغيوم. جعلها الله أمطار خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.



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