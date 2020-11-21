محمد بن مسعود - الدمام - الصحة التونسية: تسجيل أكثر من 1200 إصابة جديدة بفيروس كورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-11-21 21 نوفمبر 2020 - 6 ربيع الآخر 1442 12:00 AM فيما سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 73 وفاة فيما سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 73 وفاة ، الصحة التونسية: تسجيل أكثر من 1200 إصابة جديدة بفيروس كورونا ،

المصدر : الخليج 365

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة التونسية: تسجيل أكثر من 1200 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.