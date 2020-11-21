محمد بن مسعود - الدمام - سجّلت 185.095 إصابة مؤكدة بالفيروس سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 185.095 إصابة مؤكدة و2.045 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد. ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 11.650.817 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 251.715 حالة وفاة.فيروس كورونا الجديد أمريكا الولايات المتحدة تسجل 2.045 حالة وفاة بكورونا خلال يوم وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-11-20 سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 185.095 إصابة مؤكدة و2.045 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد. ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 11.650.817 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 251.715 حالة وفاة. 20 نوفمبر 2020 - 5 ربيع الآخر 1442 10:09 PM سجّلت 185.095 إصابة مؤكدة بالفيروس سجّلت 185.095 إصابة مؤكدة بالفيروس سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 185.095 إصابة مؤكدة و2.045 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد. ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 11.650.817 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 251.715 حالة وفاة. ، الولايات المتحدة تسجل 2.045 حالة وفاة بكورونا خلال يوم ،

المصدر : الخليج 365

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