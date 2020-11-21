، "الحصالة" تلخِّص أول ١٠٠ يوم في حياة المدخر الصغير ،

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قدَّمت المبادرة الوقفية "الحصالة" المهتمة بالتوعية المالية نصائح عدة، لخصتها في أول ١٠٠ يوم في حياة المدخر الصغير، من أهمها ضرورة عدم فتح الحصالة قبل مرور المدة الزمنية المقررة.
وقالت "الحصالة": "أول ١٠٠ يوم في الادخار هي ما يحدد طريقك المستقبلي أيها المدخر الصغير؛ لذا أنت بحاجة لبعض النصائح؛ لتكمل مشوارك الشيق نحو الادخار".
وأضافت: "من أهم النصائح: لا تفتح الحصالة إلا بعد مرور ١٠٠ يوم على الادخار؛ لتعرف كم ادخرت، وتشجع نفسك أكثر، ولا تخرج بمال كثير في جيبك حتى لا تصرفه كله".
وأكملت "الحصالة" في نصائحها: "قلل من الخروج مع أصدقائك للتسوق، وضع معظم مصروفك بالحصالة، ثم اصرف ما يتبقى".
وختمت بالقول: "لا تنفق مالك على أشياء غير مهمة، أو لا تحتاج إليها، واجعل مالك المدخر بعيدًا عن عيون الآخرين".
الحصالة
"الحصالة" تلخِّص أول ١٠٠ يوم في حياة المدخر الصغيرعمر السبيعي الخليج 365 2020-11-21
قدَّمت المبادرة الوقفية "الحصالة" المهتمة بالتوعية المالية نصائح عدة، لخصتها في أول ١٠٠ يوم في حياة المدخر الصغير، من أهمها ضرورة عدم فتح الحصالة قبل مرور المدة الزمنية المقررة.
وقالت "الحصالة": "أول ١٠٠ يوم في الادخار هي ما يحدد طريقك المستقبلي أيها المدخر الصغير؛ لذا أنت بحاجة لبعض النصائح؛ لتكمل مشوارك الشيق نحو الادخار".
وأضافت: "من أهم النصائح: لا تفتح الحصالة إلا بعد مرور ١٠٠ يوم على الادخار؛ لتعرف كم ادخرت، وتشجع نفسك أكثر، ولا تخرج بمال كثير في جيبك حتى لا تصرفه كله".
وأكملت "الحصالة" في نصائحها: "قلل من الخروج مع أصدقائك للتسوق، وضع معظم مصروفك بالحصالة، ثم اصرف ما يتبقى".
وختمت بالقول: "لا تنفق مالك على أشياء غير مهمة، أو لا تحتاج إليها، واجعل مالك المدخر بعيدًا عن عيون الآخرين".
21 نوفمبر 2020 - 6 ربيع الآخر 1442
01:43 AM
مبادرة وقفية مهتمة بالتوعية المالية
قدَّمت المبادرة الوقفية "الحصالة" المهتمة بالتوعية المالية نصائح عدة، لخصتها في أول ١٠٠ يوم في حياة المدخر الصغير، من أهمها ضرورة عدم فتح الحصالة قبل مرور المدة الزمنية المقررة.
وقالت "الحصالة": "أول ١٠٠ يوم في الادخار هي ما يحدد طريقك المستقبلي أيها المدخر الصغير؛ لذا أنت بحاجة لبعض النصائح؛ لتكمل مشوارك الشيق نحو الادخار".
وأضافت: "من أهم النصائح: لا تفتح الحصالة إلا بعد مرور ١٠٠ يوم على الادخار؛ لتعرف كم ادخرت، وتشجع نفسك أكثر، ولا تخرج بمال كثير في جيبك حتى لا تصرفه كله".
وأكملت "الحصالة" في نصائحها: "قلل من الخروج مع أصدقائك للتسوق، وضع معظم مصروفك بالحصالة، ثم اصرف ما يتبقى".
وختمت بالقول: "لا تنفق مالك على أشياء غير مهمة، أو لا تحتاج إليها، واجعل مالك المدخر بعيدًا عن عيون الآخرين".
، "الحصالة" تلخِّص أول ١٠٠ يوم في حياة المدخر الصغير ،
المصدر : الخليج 365
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