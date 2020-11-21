، الأرصاد تنبه 5 مناطق : أمطار غزيرة وسيول ورياح نشطة وأتربة مثارة ،

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أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات بين متقدمة وعادية، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والحدود الشمالية والرياض والجوف.
وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة المدينة المنورة أنها تشهد أمطاراً متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية وتساقط للبرد وسيول، وتشمل الحالة العلا والعيص وبدر وخيبر ووادي الفرع وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح السبت.
وأصدرت الهيئة تنبيهاً متقدماً لمنطقة الجوف بأنها تشهد أمطاراً متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة دومة الجندل وسكاكا، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح السبت.
وكذلك نبهت الأرصاد مكة المكرمة بأنها تشهد أمطاراً متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية وتساقط للبرد وسيول، وتشمل الحالة الكامل وخليص ورابغ، وتستمر حتى الساعة الـ 10.00 من صباح السبت.
ونبهت الهيئة منطقة الحدود الشمالية بأنها تشهد أمطاراً خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة العويقلية ورفحاء وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ 11.00 من صباح السبت.
وتشهد منطقة الرياض أتربة مثارة ورياحاً نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الدوادمي والزلفي والغاط والمجمعة وثادق وشقراء، وتستمر حتى الساعة 01.30 من صباح السبت.
حالة الطقس أمطار الأرصاد أتربة مثارة
الأرصاد تنبه 5 مناطق : أمطار غزيرة وسيول ورياح نشطة وأتربة مثارةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-11-21
أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات بين متقدمة وعادية، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والحدود الشمالية والرياض والجوف.
وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة المدينة المنورة أنها تشهد أمطاراً متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية وتساقط للبرد وسيول، وتشمل الحالة العلا والعيص وبدر وخيبر ووادي الفرع وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح السبت.
وأصدرت الهيئة تنبيهاً متقدماً لمنطقة الجوف بأنها تشهد أمطاراً متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة دومة الجندل وسكاكا، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح السبت.
وكذلك نبهت الأرصاد مكة المكرمة بأنها تشهد أمطاراً متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية وتساقط للبرد وسيول، وتشمل الحالة الكامل وخليص ورابغ، وتستمر حتى الساعة الـ 10.00 من صباح السبت.
ونبهت الهيئة منطقة الحدود الشمالية بأنها تشهد أمطاراً خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة العويقلية ورفحاء وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ 11.00 من صباح السبت.
وتشهد منطقة الرياض أتربة مثارة ورياحاً نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الدوادمي والزلفي والغاط والمجمعة وثادق وشقراء، وتستمر حتى الساعة 01.30 من صباح السبت.
21 نوفمبر 2020 - 6 ربيع الآخر 1442
01:36 AM
تشمل عدداً كبيراً من المحافظات.. وبعض الحالات تستمر حتى صباح السبت
أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات بين متقدمة وعادية، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والحدود الشمالية والرياض والجوف.
وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة المدينة المنورة أنها تشهد أمطاراً متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية وتساقط للبرد وسيول، وتشمل الحالة العلا والعيص وبدر وخيبر ووادي الفرع وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح السبت.
وأصدرت الهيئة تنبيهاً متقدماً لمنطقة الجوف بأنها تشهد أمطاراً متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة دومة الجندل وسكاكا، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح السبت.
وكذلك نبهت الأرصاد مكة المكرمة بأنها تشهد أمطاراً متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية وتساقط للبرد وسيول، وتشمل الحالة الكامل وخليص ورابغ، وتستمر حتى الساعة الـ 10.00 من صباح السبت.
ونبهت الهيئة منطقة الحدود الشمالية بأنها تشهد أمطاراً خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة العويقلية ورفحاء وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ 11.00 من صباح السبت.
وتشهد منطقة الرياض أتربة مثارة ورياحاً نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الدوادمي والزلفي والغاط والمجمعة وثادق وشقراء، وتستمر حتى الساعة 01.30 من صباح السبت.
، الأرصاد تنبه 5 مناطق : أمطار غزيرة وسيول ورياح نشطة وأتربة مثارة ،
المصدر : الخليج 365
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