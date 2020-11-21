، فيديو صادم.. خطأ قاتل أعقبه انفجار مروِّع أصاب 34 شخصًا ،

محمد بن مسعود - الدمام - وقع وقت الغداء في مطعم صيني صغير

خطأ قاتل، ارتكبه كل مَن في هذا المطعم الصيني الصغير، أعقبه انفجار مروِّع، كشف عنه شريط فيديو صادم، كان فيه البعض يجري وقد اشتعلت به النيران، وهو ما أسفر في النهاية عن إصابة 34 شخصًا.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الانفجار وقت الغداء يوم الأربعاء الماضي في مطبخ مطعم بمدينة ميلو في محافظة هونان جنوبي الصين.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن بيان لسلطات ميلو أن "الحادث لم يسفر عن مقتل أحد، ولكن أُصيب 34 شخصًا بحروق مختلفة، وأن الشرطة المحلية ورجال الإطفاء يحققون في سبب الانفجار".

ويُظهر المقطع الصادم، الذي تبلغ مدته 42 ثانية، دخانًا كثيفًا يتصاعد من المطبخ بعد انفجار صغير. وظهر الموظفون في البداية يهربون وسط دخان كثيف، ولكن بعد بضع ثوان هدأ الدخان، وبدا أن الأمر انتهى. وهنا ارتكب كل من في المطعم الخطأ القاتل، حين لم يغادروا المكان بسرعة، بل قرر بعضهم السير نحو مصدر الدخان بالمطبخ للتحقق من الموقف، وبمجرد اقترابهم من الباب حدث انفجار ثانٍ، كان الأقوى، حتى أنه حوّل المطعم بالكامل إلى كرة من نار.

وينتهي الفيديو بينما يفر الناس من المطعم، وكانت النيران مشتعلة في أجساد بعضهم.

وكشف فيديو منفصل تداعيات الانفجار؛ إذ شوهد العديد من الناس وهم يتجمعون خارج المطعم المحطم بينما تتصاعد أعمدة من الدخان الأسود الكثيف. ويظهر في اللقطات رجل يعتقد أنه هرب من المطعم، وهو ملطخ بالدماء على رأسه وذراعيه.

وذكر موقع صحيفة "شياوشيانغ مورنينغ نيوز" المحلية أن الانفجار ربما نتج من خزان غاز، أو قدر ضغط.

وقال الموقع إنه تم إخماد الحريق، ونقل ثمانية من الجرحى إلى المستشفيات، بينما تجري السلطات المزيد من التحقيقات للوقوف على أسباب الحادث.