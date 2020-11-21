شكرا لمتابعة خبر عن الدفاع المدني يحذر من الاقتراب من الأودية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):حذرت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الجمعة، المواطنين والمقيمين، من اجتياز الأودية، أثناء هطول الأمطار.
وقالت المديرية في رسالتها: " لا تجازف بحياتك في اجتياز الأودية أثناء جريانها " مشددة على أهمية الابتعاد عن أماكن تجمع السيول.
ومن المتوقع هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق: مكة المكرمة، المدينة المنورة، الحدود الشمالية، تبوك، حائل الجوف، المنطقة الشرقية، القصيم.
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