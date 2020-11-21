شكرا لمتابعة خبر عن الدفاع المدني يحذر من الاقتراب من الأودية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذرت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الجمعة، المواطنين والمقيمين، من اجتياز الأودية، أثناء هطول الأمطار.

وقالت المديرية في رسالتها: " لا تجازف بحياتك في اجتياز الأودية أثناء جريانها " مشددة على أهمية الابتعاد عن أماكن تجمع السيول.

ومن المتوقع هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق: مكة المكرمة، المدينة المنورة، الحدود الشمالية، تبوك، حائل الجوف، المنطقة الشرقية، القصيم.