خادم الحرمين والرئيس التركي يبحثان هاتفيًّا العلاقات الثنائية بين البلدين

تضمن الاتصال تنسيق الجهود المبذولة ضمن أعمال قمة العشرين..
أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفيًا، بالرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا.
وتم خلال الاتصال، تنسيق الجهود المبذولة ضمن أعمال قمة العشرين التي تستضيفها المملكة غدًا وبعد غد، كما تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين.
كانت هذه تفاصيل خبر خادم الحرمين والرئيس التركي يبحثان هاتفيًّا العلاقات الثنائية بين البلدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.