خادم الحرمين والرئيس التركي يبحثان هاتفيًّا العلاقات الثنائية بين البلدين

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفيًا، بالرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا.

وتم خلال الاتصال، تنسيق الجهود المبذولة ضمن أعمال قمة العشرين التي تستضيفها المملكة غدًا وبعد غد، كما تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين.