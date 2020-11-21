الدفاع المدني يحذر من هطول أمطار رعدية على 7 مناطق

دعت المديرية العامة للدفاع المدني وفقاً لما ورد إليها من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الجميع إلى توخي الحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة اليوم السبت

وأوضح الدفاع المدني في بيان نشره على حسابه الرسمي في"تويتر" أن المناطق المشمولة بالتوقعات هي (مكة المكرمة، المدينة المنورة، الحدود الشمالية، حائل ، الجوف ، القصيم، المنطقة الشرقية).

وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالجميع إلى توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم.