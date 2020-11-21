شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار الأمطار الرعدية على الشرقية و6 مناطق أخرى والان نبدء بالتفاصيل

أوضحت المديرية العامة للدفاع المدني أنه - وفقاً لما ورد إليها من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فإن فرصة هطول الأمطار الرعدية ستستمر - بمشيئة الله - حتى اليوم السبت على أجزاء من مناطق المملكة تتأثر بها مناطق (مكة المكرمة, والمدينة المنورة, والحدود الشمالية, وحائل, والجوف, والمنطقة الشرقية، والقصيم).

وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالجميع إلى توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم.