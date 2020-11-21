شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف الملاحة بميناء جدة بسبب سرعة الرياح والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، توقف حركة الملاحة البحرية بـميناء جدة الاسلامي بسبب زيادة سرعة الرياح. وحذرت هيئة الأرصاد، من طقس غير مستقر على مكة المكرمة وعدد من المحافظات التابعة للمنطقة تشمل محافظة جدة، والطائف، والكامل، وخليص، وبحره، وميسان، ورابغ.

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