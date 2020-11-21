محمد بن مسعود - الدمام - تسببت في تدني مستوى الرؤية الأفقية أوقف ميناء جدة الإسلامي -قبل قليل- حركة الملاحة البحرية بالـميناء؛ بسبب سرعة الرياح وتدني مستوى الرؤية الأفقية. وذكر حساب موقع إمارة منطقة مكة المكرمة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ‏إيقاف حركة الملاحة البحرية بميناء جدة الإسلامي بسبب زيادة سرعة الرياح. يُشار إلى أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت شهود العديد من مناطق المملكة رياح مثيرة للأتربة وتدني مستوى الرؤية، ومن ضمنها منطقة مكة المكرمة.ميناء جدة الإسلامي سرعة الرياح تُوقف حركة الملاحة بميناء جدة الإسلامي سعود الدعجاني الخليج 365 2020-11-21 أوقف ميناء جدة الإسلامي -قبل قليل- حركة الملاحة البحرية بالـميناء؛ بسبب سرعة الرياح وتدني مستوى الرؤية الأفقية. وذكر حساب موقع إمارة منطقة مكة المكرمة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ‏إيقاف حركة الملاحة البحرية بميناء جدة الإسلامي بسبب زيادة سرعة الرياح. يُشار إلى أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت شهود العديد من مناطق المملكة رياح مثيرة للأتربة وتدني مستوى الرؤية، ومن ضمنها منطقة مكة المكرمة. 21 نوفمبر 2020 - 6 ربيع الآخر 1442 12:55 AM تسببت في تدني مستوى الرؤية الأفقية تسببت في تدني مستوى الرؤية الأفقية أوقف ميناء جدة الإسلامي -قبل قليل- حركة الملاحة البحرية بالـميناء؛ بسبب سرعة الرياح وتدني مستوى الرؤية الأفقية. وذكر حساب موقع إمارة منطقة مكة المكرمة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ‏إيقاف حركة الملاحة البحرية بميناء جدة الإسلامي بسبب زيادة سرعة الرياح. يُشار إلى أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت شهود العديد من مناطق المملكة رياح مثيرة للأتربة وتدني مستوى الرؤية، ومن ضمنها منطقة مكة المكرمة. ، سرعة الرياح تُوقف حركة الملاحة بميناء جدة الإسلامي ،

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