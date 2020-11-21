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محمد بن مسعود - الدمام - تلقى محمد بن علي بن شداد المنجومي الثبيتي التهاني والتبريكات بمناسبة تخرج ابنه الدكتور "أحمد" برتبة "ملازم أول طبيب" من الدورة التأهيلية العسكرية للأطباء " السابعة " لكلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية بالظهران، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف.
وعبر "الثبيتي" عن عظيم شكره وامتنانه وتقديره لكل من هنأ وبارك بهذه المناسبة السعيدة، داعياً الله بالتوفيق والنجاح الدائم لابنه "أحمد" وبأن ينفع به البلاد والعباد.
21 نوفمبر 2020 - 6 ربيع الآخر 1442 12:36 AMالثبيتي" ملازم أول طبيب بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف
تلقى محمد بن علي بن شداد المنجومي الثبيتي التهاني والتبريكات بمناسبة تخرج ابنه الدكتور "أحمد" برتبة "ملازم أول طبيب" من الدورة التأهيلية العسكرية للأطباء " السابعة " لكلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية بالظهران، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف.
وعبر "الثبيتي" عن عظيم شكره وامتنانه وتقديره لكل من هنأ وبارك بهذه المناسبة السعيدة، داعياً الله بالتوفيق والنجاح الدائم لابنه "أحمد" وبأن ينفع به البلاد والعباد.
، الثبيتي" ملازم أول طبيب بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف ،
المصدر : الخليج 365
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