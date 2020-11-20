السعودية | خادم الحرمين الشريفين يُجري اتصالاً هاتفيًا برئيس جمهورية تركيا

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل ساعة واحدة - 11:34 مساءً, 20 نوفمبر 2020 م المناطق - واس أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اتصالاً هاتفيًا اليوم، بفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا.

وتم خلال الاتصال، تنسيق الجهود المبذولة ضمن أعمال قمة العشرين التي تستضيفها المملكة غدا وبعد غد، كما تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

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