شكرا لقرائتكم خبر عن «آل جابر» إعادة العمل القنصلي في سفارة المملكة لدى اليمن والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح السفير آل جابر، في تغريدة له عبر صفحته الرسمية على تويتر، أن هذه الخطوة تأتي ضمن مبادرات المملكة لدعم ومساندة الأشقاء من كل المحافظات اليمنية دون تمييز، ومنحهم فرص العمل والزيارة.
كما أكد آل جابر أن عدد تأشيرات العمل التي أصدرتها سفارة المملكة في اليمن منذ منتصف عام 2018م وحتى التوقف بسبب جائحة كورونا بلغ أكثر من 135 ألف تأشيرة عمل (فرصة عمل) مما يساعدهم على الاعتناء بأسرهم في اليمن، وتحويل العملة الصعبة لدعم الاقتصاد اليمني، ومساعدة الأشقاء في اليمن.
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