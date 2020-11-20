شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان» تتصدّر «تجربة العملاء الدولية» بـ4 جوائز والان نبدء بالتفاصيل

حقّقت وزارة الإسكان اليوم، 4 جوائز دولية منها ذهبيتان وبرونزيتان في "جائزة تجربة العملاء الدولية" للعام الجاري 2020 والمُقامة في العاصمة الهولندية أمستردام بمشاركة أكثر من 45 دولة، وذلك لتقديمها تجارب مميّزة في خدمة المستفيدين وحلول رقمية متنوعة تمتاز بسهولة إجراءاتها، يأتي من بينها موقع وتطبيق "سكني" التفاعلي ومركز الاتصال الموحّد للعناية بالمستفيدين (199090)، والتفاعل المستمر مع المستفيدين عبر القنوات الإلكترونية المتعددة.

وأعلنت منظمة "جائزة تجربة العملاء الدولية" خلال حفل تم عقده افتراضياً بحضور ممثّلي الدول المشاركة، عن فوز وزارة الإسكان السعودية بالجائزة الذهبية في فئتي "التحوّل الرقمي" و"أفضل قياس لتجربة المستفيدين"، كما حصلت على جائزتين برونزيتين في فئتي "أفضل استخدام للهواتف"، و"أفضل استخدام رقمي للعملاء".

وجاء فوز وزارة الإسكان بالجوائز الأربع، بناء على ترشيحات لجنة اختيار الفائزين المتخصصة في مجال تجربة العملاء لتحقيقها مجموعة من المعايير، إذ عملت اللجنة على دراسة وتدقيق معايير جودة الخدمات في مركز الاتصال وخدمة المستفيدين والتحول الرقمي في الخدمات ومدى توافقها مع متطلبات الجائزة، إضافة إلى دراسة إستراتيجية الوزارة على مستوى تطوير الخدمات في سبيل تحسين تجربة المستفيدين بما يحقّق الأهداف المحدّدة، فيما أشادت اللجنة بالمستوى المتقدم والنقلة النوعية التي قدمتها وزارة الإسكان لتوفير خدمات رقمية متطورة تثري تجربة المستفيدين وتسهّل خطواتهم للحصول على الخيارات السكنية المتاحة خلال فترة زمنية قياسية.