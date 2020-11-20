فيديو وصور.. تزاحم المركبات بعقبة ضلع مشكلة عمرها 30 عامًا

2020-11-20

متابعات الخليج 365- فهد القحطاني- أبها

رصدت “متابعات الخليج 365“، مساء اليوم الجمعة، تزاحمًا كبيرًا لمركبات المتنزهين بأعلى طريق عقبة ضلع، القاصدين النزول من مدينة أبها للتنزه في المناطق الساحلية الغربية الدافئة هربًا من شدة برد الشتاء.

وسبب هذا التزاحم للمركبات شللًا في الحركة المرورية على طول امتداد طريق العقبة غير المزدوج، والذي يعاني منه آلاف، وراح ضحيته العشرات وتسبب للكثير بحالات إعاقة حركية نتيجة الحوادث المميتة عوضًا عن المخالفات المرورية بسبب التجاوز الخاطئ.

وأطلق الأهالي على هذا الطريق مسمى طريق الموت وطريق الخسائر، فيما تساءل الكثير منهم عن أسباب صمت الجهات المسؤولة منذ 30 عامًا عن تطوير هذا الطريق مع استمرار المعاناة اليوم خاصة وقت الشتاء.

ولم تحرك الجهات المعنية ساكنًا أو تصرح لوسائل الإعلام التي تنقل هذه المعاناة منذ عقود، ولم توضح أي جهة الأسباب المانعة من العمل على ازدواجية الطريق.

وطالب الأهالي من الجهات المعنية ومن هيئة تطوير منطقة عسير وضع هذا الطريق في أولوية المشاريع القائمة بمنطقة عسير؛ كونه أحد الطرق الرئيسة وشريان لمنطقة أبها وطريق دولي من الدرجة الأولى.



