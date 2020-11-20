شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يبحث مع الرئيس التركي تنسيق جهود قمة العشرين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اتصالاً هاتفيًا اليوم (الجمعة)، برئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان. وتم خلال الاتصال، تنسيق الجهود المبذولة ضمن أعمال قمة العشرين التي تستضيفها المملكة غدا وبعد غد، كما تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين.



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