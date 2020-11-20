محمد بن مسعود - الدمام - 20 نوفمبر 2020 - 5 ربيع الآخر 1442 11:25 PM عبر اتصال هاتفي بحثا فيه العلاقات الثنائية بين البلدَيْن خادم الحرمين يستعرض مع الرئيس التركي جهود أعمال قمة العشرين خادم الحرمين يستعرض مع الرئيس التركي جهود أعمال قمة العشرين أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اتصالاً هاتفيًّا اليوم بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وتم خلال الاتصال تنسيق الجهود المبذولة ضمن أعمال قمة العشرين التي تستضيفها المملكة غدًا وبعد غد. كما تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدَيْن. الكلمات المفتاحية ، خادم الحرمين يستعرض مع الرئيس التركي جهود أعمال قمة العشرين ،

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