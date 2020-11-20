شكرا لمتابعة خبر عن " النمر " يوضح المقصود بـ" البريم " والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):أوضح استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، المقصود بـ" البريم " الذي كان يلبسه الرجال والنساء على حد سواء، في السابق.
وقال " النمر ":" البريم عبارة عن حبل رقيق مفتول من الجلد بطول سبعة متر تقريبا يلفه الرجل أو المرأة حول خصره مباشرة عدة لفات قد تصل إلى أربع أو خمس لفات أو أكثر و يربط طرفيه مع بعض ليشكل حزام عريض وبذلك يتم شد البطن وحمايته من البعج أثناء العمل ".
وكان " النمر " ذكر فل تصريحات سابقة أن الحزن يؤذي القلب كثيرا لأنه " يرفع الضغط، يزيد من تركيز العوامل المسببة لتخثر الدم، يقلل الأكل، يقلل النوم، لايهتم بأخذ الأدوية"، لافتا: " وكلها عوامل تصب في زيادة نسبة حدوث جلطة القلب، لذلك استمراره يهلك المصاب ".
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