شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. سيل يجرف مركبة في ينبع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ينبع (صدى):

أظهر مقطع فيديو سيل وادي الحنو بشمال ينبع يجرف سيارة، حيث بدت المركبة تغرق في مياه السيل وسط محاولة يائسة من قائدها بالخروج من منطقة السيل.

وكانت مراكز وقرى شمال محافظة ينبع تعرضت اليوم الجمعة، لهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب.

يذكر أن هيئة الأرصاد وحماية البيئة أصدرت تنبيهًا متقدمًا يفيد باستمرار هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بتساقط البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، مع احتمال جريان السيول في منطقة المدينة المنورة، مبينة أن الحالة تشمل ينبع، وتستمر إلى الساعة الواحدة منتصف غدٍ السبت.