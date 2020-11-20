شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "الحبيب" يروي تفاصيل موقف إنساني جمعه بخادم الحرمين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

روى استشاري الطب النفسي البروفيسور طارق الحبيب تفاصيل موقف إنساني جمعه بخادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله-

وقال " الحبيب " خلال حواره ببرنامج " يا هلا ":" كنت في العيادة في الساعة الثامنة صباحا، وإذا بسكرتير العيادة يقول الأمير سلمان بن سعود يبغاك وعلى بالي أن الأمير سلمان شخص آخر قد يكون صديق من الأسرة الحاكمة وأخذت سماعة التليفون وأقول هلا أبو فهد قال لي هلا دكتور شلونك ".

وأضاف:" قال لي والله الكتاب الذي أعطتني ما في مثله، فقلت لنفسي الأمير سلمان بن سعود ما عطيته كتاب ولكن عطيته قبل، ولكني تذكرت أنه قبل يومين ثلاثة أعطيت كتاب للملك سلمان بن عبدالعزيز لما كان أميرا للرياض وقال لي الكتاب أعجبني ".